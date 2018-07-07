اليوم.. فتح شبابيك المسرح الروماني بقرطاج لبيع تذاكر المهرجان
السبت 07/يوليه/2018 - 12:54 م
مروى الجلاصي
ينطلق بيع تذاكر مهرجان قرطاج الدولي صباح اليوم السبت 7 جويلية 2018، بالمسرح الروماني بقرطاج إنطلاقا من الساعة التاسعة صباحا إلى منتصف الليل.
و ستفتح كافة نقاط بيع تذاكر المهرجان، بداية من الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم السبت 7 جويلية 2018، بينما سينطلق البيع بمدينة الثقافة من التاسعة صباحا إلى غاية التاسعة مساء.
و يذكر بأن عرض إفتتاح الدورة الرابعة والخمسين لمهرجان قرطاج الدولي، سيكون يوم الجمعة 13 جويلية 2018 في العاشرة ليلا. و يعد هذا العرض من الإنتاجات الخاصة بالمهرجان، حيث يجمع نماذج من المالوف التونسي والجزائري والمغربي والأندلسي بمشاركة الفنانين "زياد غرسة" و"درصاف الحمداني" من تونس، "عباس الريغي" من الجزائر، "عبير العابد" من المغرب و"ماريا مارينا" من إسبانيا.
المزيد عن: قرطاج خبرعاجل تونس المسرح الروماني اخر الاخبار اخر اخبار تونس اخبار تونس اليوم اخبار تونس