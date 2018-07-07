اليوم.. فتح شبابيك المسرح الروماني بقرطاج لبيع تذاكر المهرجان‎

ينطلق بيع تذاكر مهرجان قرطاج الدولي صباح اليوم السبت 7 جويلية 2018، بالمسرح الروماني بقرطاج إنطلاقا من الساعة التاسعة صباحا إلى منتصف الليل.





و ستفتح كافة نقاط بيع تذاكر المهرجان، بداية من الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم السبت 7 جويلية 2018، بينما سينطلق البيع بمدينة الثقافة من التاسعة صباحا إلى غاية التاسعة مساء.



