الدوزي: متشوق للقاء الجمهور المصري للمرة الأولى

وصل نجم الأغنية المغربية الدوزى إلى مدينة اغادير الساحلية استعدادا لإحياء سهرته الغنائية الكبرى فى مهرجان تيميتار للموسيقى الأمازيغية والعالمية والمقررة منتصف الليل على مسرح الأمل فى قلب المدينة.





وكشف الدوزى في تصريحات له عن حماسته الكبيرة للقاء جمهوره المغاربى فى أغادير بعد غياب عدة سنوات عن آولى مشاركاته فى نفس المهرجان، مؤكدا أن إطلالته الحالية ستحمل فى جعبتها عدة مفاجآت غنائية مع تحضيره توليفة غنائية من أغانيه القديمة التى يعيد إحيائها بشكل جديد، مشيرا إلى اعتزازه الكبير بفكرة المهرجان التى ترتكز على تسليط الضوء على الموسيقى الأمازيغية مع الموسيقى العالمية،مع اعتباره كون مشاركته فرصة لا تعوض لملاقاة محبيه فى الجنوب المغربى.





وأضاف الدوزى أنه متشوق للقاء الجمهور المصرى للمرة الأولى خلال زيارته المرتقبة للقاهرة يوم الإثنين المقبل إبان إحيائه حفل توقيع فنى مع المنتج محسن جابر لتوزيع أغانيه فى مصر والعالم العربي، منوها لكون المصريين شعب ذواق ومحب للموسيقى، ويعتبر دخوله للسوق المصرى نقلة فنية فى مشواره الموسيقى، مؤكدا أن تلك الخطوة سيتبعها عدة مفاجآت غنائية خلال موسم الصيف، منها إطلاق أجدد كليباته "أمر"، والتى يقدم خلالها منظور مختلف من حيث الإخراج والفكرة.