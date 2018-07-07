اليوم.. البرلمان التركي يؤدي اليمين الدستورية

من المقرر أن يجتمع المشرعون الأتراك في الساعة الثانية مساء (11:00 بتوقيت غرينتش)، اليوم السبت، لأداء اليمين الدستورية، في البرلمان المكون من 600 مقعد، بعد أسبوعين من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وكان مجلس الانتخابات الأعلى في تركيا أعلن فوز، الرئيس التركي الحالي، رجب طيب أردوغان بفترة رئاسية جديدة بنسبة 52.59 % من الأصوات.

وأظهرت النتائج النهائية للانتخابات التركية فوز حزب العدالة والتنمية برئاسة أردوغان بالانتخابات البرلمانية بالأغلبية بالتحالف مع حزب الحركة القومية اليميني المتشدد بحصولهما على 344 مقعداً.

وحصد حزب العدالة والتنمية بمفرده 295 مقعداً وحزب الحركة القومية 49 مقعداً.

وبلغ معدل الإقبال على الإدلاء بالأصوات في الانتخابات التي جرت الشهر الماضي 86.2 %.

وسيتولى أردوغان السلطة بصلاحيات واسعة، بما في ذلك، القضاء، تحت الرئاسة التنفيذية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن إن أردوغان سيؤدي اليمين الدستورية يوم الإثنين المقبل، وفقاً لما أوردته وكالة الأناضول الرسمية التركية.

وأضاف قالن أن أردوغان سيعلن تشكيلة الحكومة الجديدة يوم الإثنين المقبل.

وشهدت تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 يونيو الماضي، للمرة الأولى في تاريخها.