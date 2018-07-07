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38 قتيلًا حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة فى اليابان

السبت 07/يوليه/2018 - 12:40 م
38 قتيلًا حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة فى اليابان
الأمطار الغزيرة - أرشيفية
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وكالات
 

ارتفعت حصيلة القتلى جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول الأمطار الموسمية الغزيرة على بعض المناطق الواقعة غرب اليابان، إلى 38 شخصا على الأقل بالإضافة إلى فقدان 50 شخصا على الأقل.

 

 وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم السبت، أن فرق الإنقاذ تواصل جهودها من أجل البحث عن المفقودين والوصول إلى المحاصرين جراء الأمطار، مشيرة إلى أن السلطات اليابانية أصدرت أوامر لنحو ثلاثة ملايين شخص بالإجلاء من منازلهم، من جانبه، دعا رئيس الوزراء اليابانى "شينزو آبى"، اليوم، إلى عقد اجتماع لوزراء حكومته من أجل مناقشة الأوضاع.

 

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