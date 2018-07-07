اتجاه لطرح فيلم "بني آدم" لـ يوسف الشريف في 2019

تتجه شركة سينرجى فيلم للمنتج تامر مرسى تحت إدارة أحمد بدوى، لتأجيل عرض فيلمها الجديد "بنى آدم" للنجم يوسف الشريف من عيد الأضحى المقبل على أن يتم طرحه العام المقبل، بسبب حاجة العمل على تجهيزات كبيرة قبل العرض نظراً لضخامته الإنتاجية ورغبة من صناعه فى خروج العمل بأفضل صورة.





فيلم "بنى آدم"، فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج أحمد نادر جلال ويشارك فى بطولته دينا الشربينى وأحمد رزق ومحمود الجندى وهنا الزاهد وبيومى فؤاد والفيلم من النوع الأكشن التشويقى الاجتماعى، ويمثل عودة يوسف الشريف للسينما بعد غياب 9 سنوات بعد أن قدم فيلم الأخير "العالمى".





وقرر يوسف الشريف الغياب عن دراما رمضان الماضى لرغبته فى تقديم فيلم يعود إلى السينما على أن يعود إلى الدراما فى رمضان المقبل، وكان آخر أعماله "كفر دلهاب" الذى تم عرضه العام الماضى وشارك فى بطولته محمد رياض، روجينا، سهر الصايغ، رامز أمير، هادى الجيار، أحمد سعيد عبد الغنى، مى القاضى، محمود حجازى وتأليف عمرو سمير عاطف وإخراج أحمد نادر جلال.