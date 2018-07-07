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ارتفاع أسعار الخضروات اليوم السبت بمحافظة الإسماعيلية

السبت 07/يوليه/2018 - 12:40 م
ارتفاع أسعار الخضروات اليوم السبت بمحافظة الإسماعيلية
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هشام إسماعيل
 
شهدت أسواق الخضروات، بمحافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، ارتفاعا في الأسعار حيث سجل سعر كيلو الطماطم ما بين 5 إلي 7 جنيهات، والبطاطس 5 جنيهات، والبصل 4 جنيهات، الفاصوليا الخضراء 10 جنيها، البامية 10 جنيهات، الليمون ما بين 15 إلى 20 جنيه.
وبلغ سعر كيلو الكوسة 10 جنيهات، الخيار 7 جنيهات، الثوم 20 جنيها، الفلفل 6 جنيهات، الباذنجان 5 جنيهات، الملوخية 7 جنيهات، الكوسة 5 جنيهات، الفلفل الألوان 8 جنيهات، الفلفل البلدي 4 جنيهات، الجزر 7 جنيهات، البطاطا 5 جنيهات، القلقاس 6 جنيهات.
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