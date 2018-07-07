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إيجي إيزيلا تعود للساحة بأغنيتين

السبت 07/يوليه/2018 - 12:38 م
إيجي إيزيلا تعود للساحة بأغنيتين
إيجي إيزيلا
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الفجر الفني
 
كشفت النجمة الأسترالية إيجى إيزيلا فى نهاية عام 2017 أنها تعمل على تسجيل أغانى ألبوم جديد، باسم «Surviving Summer»، ومع طلب الجمهور فى عودتها على الساحة قررت فى فبراير الماضى طرح أغنيتها السينجل Savior وبعد أشهر وفى يوليو الجارى قررت إيزيلا طرح أغنيتين جديدتين حتى تنتهى من الألبوم.

وجاءت الأغنيتان باسم «Kream»، و«Tokyo Snow Trip» وحملت الأغنيتان نفس "غلاف" الألبوم المنتظر طرحه، ومن المتوقع أن تستعد إيزيلا لتصوير كليب لإحدى أغانى الألبوم إلا أنها لم تكشف عن أى تفاصيل تخص الكليب.
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