إيجي إيزيلا تعود للساحة بأغنيتين

كشفت النجمة الأسترالية إيجى إيزيلا فى نهاية عام 2017 أنها تعمل على تسجيل أغانى ألبوم جديد، باسم «Surviving Summer»، ومع طلب الجمهور فى عودتها على الساحة قررت فى فبراير الماضى طرح أغنيتها السينجل Savior وبعد أشهر وفى يوليو الجارى قررت إيزيلا طرح أغنيتين جديدتين حتى تنتهى من الألبوم.



