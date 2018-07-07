زيادة إيرادات يوفنتوس حال التعاقد مع رونالدو

أكدت تقارير صحفية إيطالية، على أن صفقة تعاقد نادي يوفنتوس مع الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو سوف تزيد من إيردات النادي حال إتمام الصفقة بنجاح.





ذكرت صحيفة التوتو سبورت الإيطالية، أن قدوم كريستيانو رونالدو سوف يُساهم بزيادة إيرادات يوفنتوس بـ80 مليون يورو سنوياً.





وأضافت الصحيفة، أن كريستيانو رونالدو الذي يعتبر ماكينة تجارية يحصل على 42 مليون يورو سنوياً من الرعاة، وتلعب "Nike" حصة الأسد ضمن إيرادات البرتغالي حيث يحصل منها سنوياً على 28 مليون يورو.





وتابعت الصحيفة، أن هناك 19 شركة أخرى تعطي إيرادات ضخمة لكريستيانو ومنها: سيارات تويوتا، إلكترونيات سامسونج، طيران الإمارات، بنك إسبيريتو سانتو، ساعات تاغ هوير ومنتجات هيربالايف الطبيعية.