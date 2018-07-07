"الرئيس يعلنه في ذلك التوقيت".. 5 تصريحات جديدة من الحكومة بشأن نظام التعليم الجديد





من آن لآخر، يخرج المسئولين في الحكومة للإدلاء بتصريحات عدة حول النظام الجديد للتعليم، لما له من أدوار متوقعة في تطوير المنظومة التعليمية خلال الفترة المقبلة.





الرئيس يعلنه الشهر الحالي

أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، أن الهدف من المشروع القومى للتعليم،هو إعادة بناء المواطن المصري، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية، مساندًا وداعمًا للمشروع، وأنه سوف يعلن عنه فى جامعة القاهرة خلال الشهر الحالي، متحدثًا عن أهمية القراءة والكتابة بإتقان من أجل الحفاظ على اللغة الأم ( اللغة العربية) والحفاظ على الهوية المصرية الأصيلة، مشيدًا بجهود الوزارة فى خلال عامين للقضاء على ظاهرة الغش بالثانوية العامة وقد تم بالفعل القضاء عليها.





وأضاف "شوقي" أن السنة الأولى لنظام الثانوية العامة المعدل ستكون تجريبية لهذا النظام المعدل، وخاصة للدفعة الأولى للصف الأول الثانوي هذا العام، وجارى تدريب المعلمين على كيفية الاستخدام الصحيح لهذه المنظومة ليصبح دور المعلم الميسر والمرشد للطلاب، ويكون الطالب هو محور العملية التعليمية.





لن يكون هناك علمى وأدبى فى النظام الجديد

وأضاف شوقي أن نظام الثانوية العامة المعدل لن يكون به نفس التقسيم القديم للعلمي والأدبي، فيدرس الطالب في الصف الثاني الثانوي شعبتين فقط علمي وأدبي، وأيضًا في الصف الثالث الثانوي نفس الشعبتين دون التشعب لعلمي علوم أو رياضة، كما أنه تم مراعاة المعايير العالمية في وضع الدرجات وتنظيم ساعة دراسة المواد، لتتماشى مع النظام العالمي في التعليم، وتحدث شوقى عن أهمية إعادة التذوق للمواطن وتحسين الذوق العام سواء لغويًا أو فى جميع مناحى الحياة، مشيرًا إلى أن التعليم الجديد فى المراحل الثلاث الأولى رياض الأطفال والصف الأول الإبتدائى، يعتمد على الأنشطة الخاصة بالمهارات الحياتية، وأنه يؤمن بأن جميع المعارف مرتبطة ببعضها البعض، وأنه لا يمكن فصلها.





التعديلات الجديدة بالثانوية العامة

وأكد شوقى أن تعديل نظام الثانوية العامة إلى نظام التقييم على ثلاث سنوات، بحيث يجتاز الطالب عددًا من الامتحانات على مدار الثلاث سنوات ويحتسب منهم الدرجات الأعلى بنسب متدرجة تضمن حضور الطالب ونجاحه فى كل الامتحانات، مع احتساب أفضل الدرجات فى المجموع التراكمى النهائى للتقدم إلى تنسيق الجامعات، وتكون الامتحانات على مستوى المدرسة، وذلك للتخفيف من حدة ورهبة الامتحانات على أولياء الأمور والطلاب، وأيضاً سوف تكون هناك قواعد صارمة تطبق بالنسبة للغياب والحضور.

وأشار شوقى إلى أن نظام استخدام التابلت الجديد فى المرحلة الثانوية سوف يتيح للطالب التعلم والبحث عن طريق التكنولوجيا الحديثة وبدون ضغوط نفسية على الطلاب من أى نوع، وأن الامتحان سيكون عن طريق بنك الأسئلة المركزي، ويوضع ويصحح دون تدخل عنصرى بشرى به، مضيفًا أنه جارى تصنيع عدد مليون تابلت لطلاب ومعلمى الصف الأول الثانوى للعام الدراسى 2018/2019، ومشيراً إلى أن عدد 2530 مدرسة على مستوى الجمهورية، سوف يكون بها سيرفر يحتوى على محتوى المواد التعليمية، وشبكة إنترنت داخلية فائقة السرعة، يستفيد منها الطالب مجانًا.





نظام التعليم الفني الجديد

وعن نظام التعليم الفنى الجديد، قال "شوقي" أنه يشتمل على سنة إعداد للطلاب قبل الدراسة، لتأهيلهم لغويًا وتربويًا ومهاريًا، بعد الحصول على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، وذلك لتخريج مواطن صالح، مهنى متطور، مواكب للتكنولوجيا الحديثة، يحترم الآخر ويستطيع التواصل الجيد مع المجتمع الخارجي، ومتماشيًا مع سوق العمل المحلى والعالمي، وأيضًا تغيير نظام وشكل التقييم الخاص بالامتحانات، ليصبح قائم على الفهم وليس الحفظ والتلقين، مشيرًا إلى "مدارس التكنولوجيا التطبيقية الجديدة" واصفاً إياها بأنها تنقل التعليم الفنى نقلة حضارية وتحسن من صورته داخل المجتمع.

الأعلي للتعليم قبل الجامعي.. موافقة

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، عن موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي على إقرار نظام الدراسة الموحد أو نظام التعليم الجديد لصفوف مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي لبدء التطبيق اعتبارًا من العام الدراسي 2018/2019.





جاءت هذه الموافقة خلال اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، برئاسة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك لعرض نظام التعليم الثانوي المعدل، وإقرار نظام التعليم المصري الجديد (نظام الدراسة الموحد)، لصفوف مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الإبتدائى، لبدء التطبيق اعتبارًا من العام الدراسى 2019/2018، وإقرار الخريطة الزمنية الجديدة للعام الدراسى 2019/2018.



