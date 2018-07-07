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وكيل "الصيادلة": 10% من سوق الأدوية لا يدخل عن طريق الصيدليات أو شركات التوزيع

السبت 07/يوليه/2018 - 12:39 م
وكيل الصيادلة: 10% من سوق الأدوية لا يدخل عن طريق الصيدليات أو شركات التوزيع
الدكتور عادل عبد الحميد
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رقية جمال
 
قال الدكتور عادل عبد الحميد، وكيل نقابة الصيادلة ورئيس لجنة محاربة بيع الأدوية بالأماكن غير المرخصة، إن الصيدليات هي الأماكن المصرح لها بيع الأدوية حسب القانون رقم 127 لسنة 55.

ولفت إلى أن هناك بعض محلات المستلزمات الطبية وعيادات التخسيس، وعيادات بيع أدوية العقم تقوم ببيع الادوية مجهولة المصدر التى تدخل لمصر بطريقة غير شرعية.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "صباح دريم" على فضائية "دريم"، اليوم السبت، أن 10% من سوق الأدوية لا يدخل عن طريق الصيدليات أو شركات التوزيع.

وتابع، أنه تم ضبط شخص خريج تربية رياضية، قام بافتتاح مركز تخسيس بمحافة الشرقية، وكلما يتم ضبطه يقوم بافتتاح مركز أخر، يقوم ببيع أدوية تخسيس، و90% من هذه الأدوية مهربة وغير معلوم التركيبة التى تم إنشاءها منها، مشددًا على أن هذه الأدوية تسببت في ارتفاع ضغط بعض الحالات ووفاتها.
المزيد عن: نقابة الصيادلة صناعة الدواء الصيادلة الدواء ادوي
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