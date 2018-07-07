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وزير التموين: لا توجد أي شماعات نعلق عليها الأخطاء

السبت 07/يوليه/2018 - 12:38 م
وزير التموين: لا توجد أي شماعات نعلق عليها الأخطاء
وزير التموين
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دعاء عبد الحليم -محمد لطفي
 

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لا توجد أي شماعات نعلق عليها الأخطاء؛ لتحقيق التقدم في الفترة الحالية.


وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم السبت، مع رؤساء مكاتب التموين على مستوى الجمهورية، أنه يريد العمل يدًا بيد بين كافة منظومات التموين، لتلبية احتياجات الفئات الأكثر احتياجًا.


وأوضح أن اجتماع اليوم، من أجل بناء هذا البلد، حتى يصبح ضمن قائمة الدول المتقدمة.


ووجه الوزير التحية لشهداء مكاتب التموين بسيناء.

وزير التموين: لا توجد أي شماعات نعلق عليها الأخطاء
وزير التموين: لا توجد أي شماعات نعلق عليها الأخطاء
وزير التموين: لا توجد أي شماعات نعلق عليها الأخطاء
وزير التموين: لا توجد أي شماعات نعلق عليها الأخطاء
وزير التموين: لا توجد أي شماعات نعلق عليها الأخطاء
وزير التموين: لا توجد أي شماعات نعلق عليها الأخطاء
وزير التموين: لا توجد أي شماعات نعلق عليها الأخطاء
المزيد عن: وزير التموين وزارة التموين مكاتب التموين علي المصيلحي
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