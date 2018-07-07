نائب وزير الإسكان يكشف موعد إعلان تفاصيل حجز وحدات العاصمة الإدارية





صرح المهندس خالد عباس، نائب وزير الاسكان للمشروعات القومية، بأن ما تداولته عدد من المواقع الإليكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعى، بشأن بدء الحجز الإليكترونى لوحدات الحى السكني (R3) بالعاصمة الإدارية الجديدة، غدا الأحد، ليس صحيحاً، مشيراً إلى أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المشرفة على تنفيذ الحى، تتولى حالياً بالتنسيق مع بنك التعمير والإسكان، إعداد الموقع الإليكترونى الخاص بالحجز، وسيتم الإعلان هذا الأسبوع عن تفاصيل وآليات الحجز الإليكترونى، وعنوان الموقع الإليكترونى الذى سيتم من خلاله حجز الوحدات السكنية.











