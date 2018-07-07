وزير التموين: القيادة الجماعية هي الحل لإنجاز مصالح المواطنين

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن القيادة الجماعية هي الحل لإنجاز المهمات المتعلقة بالمواطن والمنظومات لانجاحها وأن الطاقة السلبية هي التي تؤثر على العمل والنجاح وأن مهمة مكاتب التموين هي خدمة المواطن والعمل على إنجاز مصالحه.





وأوضح "المصيلحى"، خلال اجتماعه برؤساء مكاتب التموين على مستوى الجمهورية، أن هدفنا رفع مستوى خدمة المواطن اولا وليس الوزير أو رئيس المكتب ونحن موجودين لتأدية الخدمات لكل ما يتعلق بوزارة التموين ولن أحاسب المسؤل قبل أن يتم الاتفاق وأن هذا الاجتماع لتوحيد الرؤية المشتركة لربط وتوحيد كل الآراء بين جميع المكاتب.



