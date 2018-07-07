وزير التموين: مسابقة تميز لكل مكتب على مستوى المحافظة
السبت 07/يوليه/2018 - 12:34 م
دعاء عبد الحليم-محمد لطفي
وعد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم عمل مسابقة تميز على مستوى كل محافظة لاختيار أفضل مكتب تمويني على مستوى المحافظة ومن ثم أفضل مكتب على مستوى الجمهورية.
وأضاف "المصيلحي"، أن التقييم يأتي على عدد الخدمات التي قدمت للمواطنين بكل مكتب وأيضا مستوى تقديم الخدمة وغيرها.
وتابع أنه سيتم أيضا توقيع بروتوكول تعاون والاتفاق مع الجامعات لعمل دورات تدريبية للعاملين بمكاتب التموين على مستوى الجمهورية والاتفاق مع جامعات مصر ووزير التعليم العالي والدورة لا تتجاوز ال5 ايام لتحسين مستوى الأداء للعاملين.
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