وزير التموين: مسابقة تميز لكل مكتب على مستوى المحافظة

وعد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم عمل مسابقة تميز على مستوى كل محافظة لاختيار أفضل مكتب تمويني على مستوى المحافظة ومن ثم أفضل مكتب على مستوى الجمهورية.





وأضاف "المصيلحي"، أن التقييم يأتي على عدد الخدمات التي قدمت للمواطنين بكل مكتب وأيضا مستوى تقديم الخدمة وغيرها.



