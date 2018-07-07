4 أيام حبس لعاطل لاتجاره في المخدرات بالبساتين

أمرت نيابة البساتين الجزئية، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة حيازة أقراص مخدرة بقصد الاتجار، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.



وردت معلومات لمباحث قسم شرطة البساتين، تفيد قيام "ح.ح" عاطل بالاتجار فى الأقراص المخدرة بدائرة القسم.



وبإجراء التحريات المباحث تم استصدار إذن من النيابة العامة وتم ضبط المتهم أثناء بيعه الأقراص المخدرة بشارع الصباغ، دائرة القسم.



وبتفتيشه عثر بحوزته على ٢٣ قرص ترامادول مخبأة داخل علبة سجائر، ومبلغ مالى ٣٥٠ جنيه، وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار.



تحرر محضر اللازم وأخطرت النيابة التى صدرت قرارها السابق.