إنشاء قصر ثقافة في أبو حماد على مساحة ١٦٠٠متر مربع
السبت 07/يوليه/2018 - 12:30 م
أصدر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية القرار رقم (٨١٤٤) لسنة 2018 بتجنيب قطعة أرض على مساحة ١٦٠٠متر مربع أملاك دولة والواقعة بأرض المحرقة بحوض الجبل زمام كفر العزازي بمدينة أبو حماد لإقامة قصر ثقافة عليها وحدودها كاﻷتي :-
الحد البحري: شارع فرعي بعرض ٥.٣٠م ثم مساكن شعبية بطول ٣٣م .
الحد القبلي: شارع عمومي بعرض ٦.١٠م بطول ٤٠م .
الحد الشرقي: مباني أهالي بطول ٤٥م .
الحد الغربي : شارع بعرض ٨.٥ م ثم جبانة بطول ٤٤م .
ويأتي هذا القرار بعد الإطلاع على قانون رقم 43 / 1979بشأن نظام الإدارة المحلية وﻻئحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلى كتاب رئاسة مركز مركز ومدينة ابو حماد بشأن طلب الموافقة علي تخصيص قطعة أرض مساحتها ١٦٠٠م2 أملاك دولة ملك مجلس ومدينة ابو حماد لإقامة قصر ثقافة عليها ، وشدد المحافظ على الجهات المختصة بتنفيذ القرار وفقا للصالح العام .