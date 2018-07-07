إنشاء قصر ثقافة في أبو حماد على مساحة ١٦٠٠متر مربع

أصدر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية القرار رقم (٨١٤٤) لسنة 2018 بتجنيب قطعة أرض على مساحة ١٦٠٠متر مربع أملاك دولة والواقعة بأرض المحرقة بحوض الجبل زمام كفر العزازي بمدينة أبو حماد لإقامة قصر ثقافة عليها وحدودها كاﻷتي :-





الحد البحري: شارع فرعي بعرض ٥.٣٠م ثم مساكن شعبية بطول ٣٣م .





الحد القبلي: شارع عمومي بعرض ٦.١٠م بطول ٤٠م .





الحد الشرقي: مباني أهالي بطول ٤٥م .





الحد الغربي : شارع بعرض ٨.٥ م ثم جبانة بطول ٤٤م .



