تونس تستلم ما يقارب 250 مليون دولار من صندوق النقد الدولي
السبت 07/يوليه/2018 - 12:29 م
مروى الجلاصي
تحصلت تونس على مبلغ 249،1 مليون دولار أي ما يعادل 650،760 مليون دينار، إثر مصادقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على صرف القسط الرابع من قرض مخصص لتونس.
و قد أصدر صندوق النقد الدولي بلاغا يوم أمس الجمعة 6 جويلية 2018، بلاغا أوضح فيه بأن “برنامج الحكومة الإصلاحي يهدف إلى تعزيز تعافي الإقتصاد عن طريق خفض الإختلالات الإقتصادية الكليّة، وضمان الحماية الجتماعيّة الملائمة، وتشجع على بعث مواطن الشغل من قبل القطاع الخاص”.
و يذكر أن بصرف هذا القسط الرابع، تكون كافة الأقساط الممنوحة إلى تونس قد بلغت 1،14 مليار دولار في إطار “إتفاق تسهيل الصندوق الممدد على 4 سنوات” بقيمة 2،9 مليار دولار، الذي تم توقيعه منذ ماي 2016.
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