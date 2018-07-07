تونس تستلم ما يقارب 250 مليون دولار من صندوق النقد الدولي‎

تحصلت تونس على مبلغ 249،1 مليون دولار أي ما يعادل 650،760 مليون دينار، إثر مصادقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على صرف القسط الرابع من قرض مخصص لتونس.





و قد أصدر صندوق النقد الدولي بلاغا يوم أمس الجمعة 6 جويلية 2018، بلاغا أوضح فيه بأن “برنامج الحكومة الإصلاحي يهدف إلى تعزيز تعافي الإقتصاد عن طريق خفض الإختلالات الإقتصادية الكليّة، وضمان الحماية الجتماعيّة الملائمة، وتشجع على بعث مواطن الشغل من قبل القطاع الخاص”.



