حبس 3 عاطلين سرقوا مشغولات ذهبية من منزل في البساتين

أمرت نيابة البساتين الجزئية، بحبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم، بسرقة مصوغات ذهبية ومبلغ مالى من منزل صاحب محل رخام بشارع الجزائر.



ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة البساتين، من "م.س"، صاحب محل رخام يفيد باكتشافه سرقة خزينة حديدية من داخل مسكنه بشارع امتداد الجزائر، بداخلها مشغولات ذهبية وأموال عبارة عن:"5 غوايش، و3 خواتم، و2 سلسلة، وفردة حلق، و1300 يورو، و105 ليرات تركية، و9003 دولارات، و5000 ألف جنيه مصري".



على الفور انتقل الرائد محمد خيرى معاون مباحث القسم، إلى محل البلاغ، وبإجراء التحريات، ومراجعة كاميرات المراقبة بمحيط المنزل، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من:"ر.ا" 20 سنة وشقيقه "م" 17 سنة، و"م.ر" 15 سنة، وجميعهم عاطلون ويقيمون بدائرة القسم.



تم القبض عليهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، ودفن المسروقات بمنطقة مقابر اليهود، وبإرشادهم تم استرداد جميع المسروقات من مكان إخفائها، وباستدعاء المجنى عليه تعرف عليها واتهمهم بالسرقة.



حرر محضر بالواقعه واخطرت النيابة التي صدرت قرارها السابق.