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ارتفاع أسعار الأسماك اليوم السبت بمحافظة الإسماعيلية

السبت 07/يوليه/2018 - 12:30 م
ارتفاع أسعار الأسماك اليوم السبت بمحافظة الإسماعيلية
أسماك
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هشام إسماعيل
 
شهدت أسعار الأسماك في أسواق، بمحافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، ارتفاع في الأسعار حيث سجل سعر كيلو البلطي ما بين 30 إلى 35 جنيها، والبوري بين 40 إلى 60 جنيها، والماكريل 30 جنيها، والمرجان 45 جنيها، والفيليه 65 جنيهًا.

وبلغ سعر سمك المكرونة البلدي 50 جنيها، والكابوريا ما بين 50 إلى 70 جنيهًا، الجمبري ما بين 80 إلى 120 جنيها، والجمبري الجامبو 250 جنيها، وسمك السردين 40 جنيها، والسبيط 80 جنيهًا، والبربون ما بين 40 إلى 55 جنيهًا، وثعابين البحر 120 جنيها، والمكرونة السويسي 80 جنيهًا.

وسجل سعر المكرونة المجمد 28 جنيها للكيلو، والجمبري المجمد 75 جنيها للكيلو، والسردين المجمد 40 جنيها، والماكريل المجمد 40 جنيهًا.
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