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أمن الإسماعيلية يضبط عاطل بحوزته مخدرات وسلاح ناري

السبت 07/يوليه/2018 - 12:27 م
أمن الإسماعيلية يضبط عاطل بحوزته مخدرات وسلاح ناري
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هشام إسماعيل
 
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز شرطة التل الكبير من القاء القبض علي عاطل بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر وسلاح ناري وعدد من الطلقات.

كان اللواء محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارًا من العميد محمد طلعت وكيل إدارة البحث الجنائي يفيد بقيام الرائد أحمد شطا رئيس مباحث مركز شرطة التل الكبير، بضبط المتهم شعبان. ش. ع 31 عاطًا عاطل ومقيم حي السلام دائرة المركز سبق اتهامه في 11 قضية بتهمة مخدرات وسرقة وبحوزته كيلو ونصف من نبات البانجو المخدر، وسلاح ناري عبارة عن طبنجة معدل 9 مم و4 طلقات من ذات العيار.

وبمناقشة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار، والسلاح الناري لدفاع عن تجارته الغير مشروعه، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، وتحرر محضر بالواقعة وبعرضه علي النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات.
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