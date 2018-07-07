80% من الألمان غير راضين عن ميركل

أظهر استطلاع رأى جديد، أنّ 80% من الألمان غير راضين عن حكومة البلاد، حيث أيدّ 21% فقط سياساتها.

ووفقاً لاستطلاع "دويتشلاند تريند" الجمعة، قال 78% من المشاركين إنّهم مستاءين إلى حد ما من الحكومة، ليترفع عدد الألمان الذين لا يتفقون مع أداء الحكومة بنسبة 15% خلال شهر واحد فقط.





وأشار التقرير إلى أنّ تراجع التأييد الشعبى لسياسات الحكومة مرتبط بالأزمة السياسية داخل الائتلاف الحاكم بسبب اختلاف وجهات النظر حول الهجرة.

وجرى الاستطلاع يومى الثلاثاء والأربعاء، حيث شارك فيه 1005 شخص.





واستمرت أزمة الائتلاف بين الاتحاد الديمقراطى المسيحى وحزبه الاجتماعى المسيحى بشأن قضية الهجرة حتى الأسبوع الماضى، حيث اتفق الطرفان مؤخراً على اتخاذ تدابير للحد من الهجرة غير الشرعية إلى ألمانيا، كما شملت الصفقة تعزيز السيطرة على طول الحدود لمنع المهاجرين غير الشرعيين من دخول البلاد.