ريال مدريد يحذر كريم بنزيمة

وجهت إدارة نادي ريال مدريد تحذير شديد، للفرنسي كريم بنزيمة، بعدم الاستماع للعروض المقدمة له، أو الحديث عن مستقبله بالفترة الحالية.





ذكر موقع الدون بالون، أن ريال مدريد حذر كريم بنزيمة من مناقشة أي عروض أو الاستماع لعروض الدوري الإنجليزي، لانتظار ما سيفعله كريستيانو رونالدو.





واشار الموقع، إلي أن كريم بنزيمة تم وضع إسمه على قائمة العديد من الأندية الإنجليزية للتعاقد معه مع تقديم راتب خرافي يفوق ما يحصل عليه في ريال مدريد.





وأكد الموقع، على أن الإدارة حذرت اللاعب من قبول أي عروض، إلا بعد إنهاء أزمة كريستيانو رونالدو والذي بات قاب قوسين أو أدني من الانتقال ليوفنتوس الإيطالي.



