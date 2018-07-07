مكونات سلطة الأفوكادو

المقادير

- الذرة : 2 كوب (مجمدة / مسلوقة ومصفاة)

- الأفوكادو : 1 حبة (مقشر ومقطع شرائح أو مكعبات / حسب الرغبة)

- طماطم : كوب (مفرومة)

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- الفلفل الحار : قرن (مفروم ناعم / اختياري)

- كزبرة خضراء : ربع كوب (مفرومة)

- عصير الليمون : ربع كوب

- ملح : ملعقة صغيرة ونصف

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة





طريقة التحضير

1. ضعي الذرة المسلوقة في طبق الفرن وانثري القليل من الزيت عليها واشويها على حرارة متوسطة حتى تتحمر.





2. ارفعي الذرة من الفرن وضعيها في طبق عميق.



