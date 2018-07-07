10 قتلى على الأقل في التفجير الانتحاري بالعاصمة الصومالية مقديشو

أعلن مسؤول بالشرطة الصومالية، اليوم السبت، مقتل 10 أشخاص على الأقل في التفجير الانتحاري بالعاصمة الصومالية مقديشو في حصيلة أولية.

وقال راديو دالسان المحلي، إنه "سمع دوي انفجارات قوية، في المنطقة الواقعة وسط حي بنادر، أعقبه إطلاق رصاص كثيف"، مشيرا إلى أنه لم تتضح أسباب الانفجار على الفور، بينما تصاعد دخان كثيف في المكان.