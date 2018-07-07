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جروس يطلب من علي جبر الانضمام لمعسكر الزمالك

السبت 07/يوليه/2018 - 11:10 ص
جروس يطلب من علي جبر الانضمام لمعسكر الزمالك
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الفجر الرياضي
 

طلب السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول بالزمالك، استدعاء علي جبر مدافع الفريق من أجل الانتظام في مسعكر ألمانيا تحضيراً للموسم الجديد.


وأكد جروس خلال جلسته مع علي جبر، ضرورة حضوره وانضمامه لمعسكر الفريق يوم 12 يوليو الجاري، لخوض استعدادات الموسم الكروي الجديد.


ويرغب جروس في استمرار علي جبر مع الزمالك وعدم رحيله لأي ناد آخر خلال فترة الانتقالات الحالية.

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