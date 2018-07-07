وزير التموين: "التغيير لن يفرض على المواطن.. ومش هنجيب غيرنا يشتغل"

قال الدكتور علي مصيلحي، إن التغيير لن يفرض على المواطن، وإنما سينبغ من داخله لإيمانه بأن وجودهم لحسن أداء الخدمة، ولحصول المواطن على حقه في وقت مناسب وبطريقة محترمة، وحتى نحترم المواطن لابد أن نُحترم.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي له منذ قليل، والمذاع على فضائية "أكسترا نيوز"، اليوم السبت، أنه لابد من تأسيس الإنسان المصري الذي يعني معني الخدمة ويسعد بأداء هذه الخدمة، معقبًا: "نجيب غيرنا يشتغل، الخدمة هتتأدي هتتأدي، وحق المواطن هياخدوا هياخدوا، وإن لم نثبت أننا قادرون على تنفيذ ذلك بمنتهي الإحترام فنحن غير موجودين".



وتابع، أنه لا بد أن نثبت للمجتمع أننا قادرون على إحداث تغيير حقيقي في مفهوم أداء الخدمة، الخدمة مش منه منا على المواطن، دي حقوق، مشددًا على أن الوجود ليس بإحتلال المكان، وإنما بالتأثير المحقق، وإن لم تكن تؤثر فأنت غير موجود.



وأوضح، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن مرارًا وتكرارًا أن المرحلة القادمة لبناء الإنسان المصري، وهذا لن يتم بدون أمن غذائي، وخدمة صحية واجتماعية وتعليم مقبول، مشددًا على أن هدفنا الرئيسي هو المواطن المصري، فهل معنى هذا أني أعذب المواطن.

