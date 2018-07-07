مستشار رئيس الوزراء يكشف حقيقة بدء حجز الوحدات السكنية بالعاصمة الجديدة

قال هاني يونس، مستشار رئيس الوزراء، إن ماتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول تحويل الوحدات السكنية لوحدات تجارية وإدارية بالمدن الجديدة غير صحيح على الإطلاق.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية على فضائية "أكسترا نيوز"، اليوم السبت، أنه تم تقديم دراسة حول تقنن اوضاع من قاموا بتحويل وحداتهم السكنية بالدور الأراضي لوحدات تجارية مستغلين حالة الإنفلات الأمني عقب ثورة يناير 2011، ولم يتم الموافقة عليها.



وتابع، أن ماتردد عن بدء حجز وحدات العاصمة الإدارية الجديدة غدًا غير صحيح، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل حجز وحدات العاصمة الإدارية الجديدة خلال الأسبوع الجاري.

