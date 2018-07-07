تعرف على أجمل 10 مسابح سياحية في العالم
السبت 07/يوليه/2018 - 10:54 ص
يعتبر قضاء أوقات مميزة في منتجعات تحتوي على أحواض سباحة مميزة حلمًا لدى الكثير من الأشخاص، والمسابح التالية، ستجعلك تسرع في حجز عطلتك المقبلة، وفقًا ما ورد في صحيفة ديلي ستار البريطانية:
1- فندق غريس سانتوريني، اليونان
أصبحت سانتوريني واحدة من أكثر المناطق الشهيرة لقضاء العطلات على الإنترنت في العالم نظرًا لبحرها الأزرق اللامع ومدنها البيضاء الخلابة. الجزر اليونانية هي موطن لبعض من أفخم الفنادق في العالم وفندق سانتوريني ليس استثناء.
تم بناء هذا الفندق بلونه الأبيض الناصع على قمة منحدر، ويتميز بمسبح لا متناه مذهل، ويعتبر مكانًا مثاليًا لمشاهدة غروب الشمس.
2- فندق قيصر أوغسطس، إيطاليا
تبدو هذه الفيلا الجميلة وكأنها معلقة بين البحر والسماء. وتقع في مدينة كابري الإيطالية، وتوفر إطلالات خلابة على خليج نابولي وساحل أمالفي.
ويقع المسبح اللامتناهي ذو الطابقين على حافة الجرف على ارتفاع 300 متر فوق سطح البحر، ويوفر إطلالات خلابة على الجزيرة.
3- منتجع الكمبري، سويسرا
يطل هذا المسبح الحراري على منظر درامي لجبال الألب المغطاة بالثلوج. إذا كنت من محبي الجبال والبحيرات أكثر من الشواطئ، فهذا المكان مثالي بالنسبة لك، كما أنه ساحر في فصل الشتاء كما هو الحال في فصل الصيف.
4- حمامات باموكالي الحرارية، تركيا
تشكل هذه الحمامات الحرارية الطبيعية الباطنية جزءًا من مواقع التراث العالمي. كان السكان المحليون والسائحون يستحمون في أحواض المياه الدافئة منذ آلاف السنين، والتي تتميز باحتوائها على خصائص مضادة للشيخوخة.
5- حدائق بالي المعلقة، بالي، إندونيسيا
يمتد المسبح اللامتناهي ذو المستويين على غابة خضراء ساحرة، في حين يمتزج تصميمه المنحني مع المحيط الطبيعي.
6- بركة الجنة، جزر المالديف
تعتبر جزر المالديف عطلة الأحلام ووجهة مثالية لقضاء شهر العسل، وتتميز باحتوائها على مسبح لامتناهي يدعى بركة الجنة يمتد حتى البحر.
7- جبل اليشم، سانت لوسيا
يشتهر منتجع جيد ماونتن بامتلاكه أحد الفنادق التي تتمتع بأجمل المناظر في العالم. يطل الفندق الهادئ على المحيط الرائع وعلى جبال بيتي وغروس بيتون. ويطل المسبح اللامتناهي على أحد أروع المناظر في العالم.
8- مارينا باي ساندز، سنغافورة
إذا كانت فكرتك عن المناظر الخلابة هي الأفق المثير، فإن هذا المسبح اللامتناهي الموجود على سطح أحد المباني هو المكان المناسب لك، إذ أنه يقع على سطح الطابق السابع والخمسين من فندق مارينا باي ساندز، ويتميز بأحد أفضل الإطلالات على سنغافورة.
9- منتجع مولوري سفاري لودج، جنوب أفريقيا
يتميز منتجع مولوري سفاري لودج، بكونه أفخم منتجع سياحي في جنوب إفريقيا، ويحتوي على حمامات سباحة لا متناهية والتي تعتبر مكانًا مثاليًا للاسترخاء بعد قضاء يوم طويل من استكشاف الغابات المحيطة الغنية بالحياة البرية.
10- منتجع هوفافين فوشي، جزر المالديف
1- فندق غريس سانتوريني، اليونان
أصبحت سانتوريني واحدة من أكثر المناطق الشهيرة لقضاء العطلات على الإنترنت في العالم نظرًا لبحرها الأزرق اللامع ومدنها البيضاء الخلابة. الجزر اليونانية هي موطن لبعض من أفخم الفنادق في العالم وفندق سانتوريني ليس استثناء.
تم بناء هذا الفندق بلونه الأبيض الناصع على قمة منحدر، ويتميز بمسبح لا متناه مذهل، ويعتبر مكانًا مثاليًا لمشاهدة غروب الشمس.
2- فندق قيصر أوغسطس، إيطاليا
تبدو هذه الفيلا الجميلة وكأنها معلقة بين البحر والسماء. وتقع في مدينة كابري الإيطالية، وتوفر إطلالات خلابة على خليج نابولي وساحل أمالفي.
ويقع المسبح اللامتناهي ذو الطابقين على حافة الجرف على ارتفاع 300 متر فوق سطح البحر، ويوفر إطلالات خلابة على الجزيرة.
3- منتجع الكمبري، سويسرا
يطل هذا المسبح الحراري على منظر درامي لجبال الألب المغطاة بالثلوج. إذا كنت من محبي الجبال والبحيرات أكثر من الشواطئ، فهذا المكان مثالي بالنسبة لك، كما أنه ساحر في فصل الشتاء كما هو الحال في فصل الصيف.
4- حمامات باموكالي الحرارية، تركيا
تشكل هذه الحمامات الحرارية الطبيعية الباطنية جزءًا من مواقع التراث العالمي. كان السكان المحليون والسائحون يستحمون في أحواض المياه الدافئة منذ آلاف السنين، والتي تتميز باحتوائها على خصائص مضادة للشيخوخة.
5- حدائق بالي المعلقة، بالي، إندونيسيا
يمتد المسبح اللامتناهي ذو المستويين على غابة خضراء ساحرة، في حين يمتزج تصميمه المنحني مع المحيط الطبيعي.
6- بركة الجنة، جزر المالديف
تعتبر جزر المالديف عطلة الأحلام ووجهة مثالية لقضاء شهر العسل، وتتميز باحتوائها على مسبح لامتناهي يدعى بركة الجنة يمتد حتى البحر.
7- جبل اليشم، سانت لوسيا
يشتهر منتجع جيد ماونتن بامتلاكه أحد الفنادق التي تتمتع بأجمل المناظر في العالم. يطل الفندق الهادئ على المحيط الرائع وعلى جبال بيتي وغروس بيتون. ويطل المسبح اللامتناهي على أحد أروع المناظر في العالم.
8- مارينا باي ساندز، سنغافورة
إذا كانت فكرتك عن المناظر الخلابة هي الأفق المثير، فإن هذا المسبح اللامتناهي الموجود على سطح أحد المباني هو المكان المناسب لك، إذ أنه يقع على سطح الطابق السابع والخمسين من فندق مارينا باي ساندز، ويتميز بأحد أفضل الإطلالات على سنغافورة.
9- منتجع مولوري سفاري لودج، جنوب أفريقيا
يتميز منتجع مولوري سفاري لودج، بكونه أفخم منتجع سياحي في جنوب إفريقيا، ويحتوي على حمامات سباحة لا متناهية والتي تعتبر مكانًا مثاليًا للاسترخاء بعد قضاء يوم طويل من استكشاف الغابات المحيطة الغنية بالحياة البرية.
10- منتجع هوفافين فوشي، جزر المالديف
يمكن الاستمتاع بالمسبح اللامتناهي الذي يمتد حتى الشاطئ، ولكن في الليل يصبح ملاذًا سحريًا متلألئًا، حيث تضيء الأضواء تحت المياه السوداء، ويمكن للسائح تناول عشاء مميز في هذه الأجواء الساحرة.
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