تعرف على أجمل 10 مسابح سياحية في العالم

1- فندق غريس سانتوريني، اليونان



2- فندق قيصر أوغسطس، إيطاليا

3- منتجع الكمبري، سويسرا

4- حمامات باموكالي الحرارية، تركيا



5- حدائق بالي المعلقة، بالي، إندونيسيا



6- بركة الجنة، جزر المالديف



7- جبل اليشم، سانت لوسيا



8- مارينا باي ساندز، سنغافورة



9- منتجع مولوري سفاري لودج، جنوب أفريقيا



10- منتجع هوفافين فوشي، جزر المالديف

يمكن الاستمتاع بالمسبح اللامتناهي الذي يمتد حتى الشاطئ، ولكن في الليل يصبح ملاذًا سحريًا متلألئًا، حيث تضيء الأضواء تحت المياه السوداء، ويمكن للسائح تناول عشاء مميز في هذه الأجواء الساحرة.



يعتبر قضاء أوقات مميزة في منتجعات تحتوي على أحواض سباحة مميزة حلمًا لدى الكثير من الأشخاص، والمسابح التالية، ستجعلك تسرع في حجز عطلتك المقبلة، وفقًا ما ورد في صحيفة ديلي ستار البريطانية:أصبحت سانتوريني واحدة من أكثر المناطق الشهيرة لقضاء العطلات على الإنترنت في العالم نظرًا لبحرها الأزرق اللامع ومدنها البيضاء الخلابة. الجزر اليونانية هي موطن لبعض من أفخم الفنادق في العالم وفندق سانتوريني ليس استثناء.تم بناء هذا الفندق بلونه الأبيض الناصع على قمة منحدر، ويتميز بمسبح لا متناه مذهل، ويعتبر مكانًا مثاليًا لمشاهدة غروب الشمس.تبدو هذه الفيلا الجميلة وكأنها معلقة بين البحر والسماء. وتقع في مدينة كابري الإيطالية، وتوفر إطلالات خلابة على خليج نابولي وساحل أمالفي.ويقع المسبح اللامتناهي ذو الطابقين على حافة الجرف على ارتفاع 300 متر فوق سطح البحر، ويوفر إطلالات خلابة على الجزيرة.يطل هذا المسبح الحراري على منظر درامي لجبال الألب المغطاة بالثلوج. إذا كنت من محبي الجبال والبحيرات أكثر من الشواطئ، فهذا المكان مثالي بالنسبة لك، كما أنه ساحر في فصل الشتاء كما هو الحال في فصل الصيف.تشكل هذه الحمامات الحرارية الطبيعية الباطنية جزءًا من مواقع التراث العالمي. كان السكان المحليون والسائحون يستحمون في أحواض المياه الدافئة منذ آلاف السنين، والتي تتميز باحتوائها على خصائص مضادة للشيخوخة.يمتد المسبح اللامتناهي ذو المستويين على غابة خضراء ساحرة، في حين يمتزج تصميمه المنحني مع المحيط الطبيعي.تعتبر جزر المالديف عطلة الأحلام ووجهة مثالية لقضاء شهر العسل، وتتميز باحتوائها على مسبح لامتناهي يدعى بركة الجنة يمتد حتى البحر.يشتهر منتجع جيد ماونتن بامتلاكه أحد الفنادق التي تتمتع بأجمل المناظر في العالم. يطل الفندق الهادئ على المحيط الرائع وعلى جبال بيتي وغروس بيتون. ويطل المسبح اللامتناهي على أحد أروع المناظر في العالم.إذا كانت فكرتك عن المناظر الخلابة هي الأفق المثير، فإن هذا المسبح اللامتناهي الموجود على سطح أحد المباني هو المكان المناسب لك، إذ أنه يقع على سطح الطابق السابع والخمسين من فندق مارينا باي ساندز، ويتميز بأحد أفضل الإطلالات على سنغافورة.يتميز منتجع مولوري سفاري لودج، بكونه أفخم منتجع سياحي في جنوب إفريقيا، ويحتوي على حمامات سباحة لا متناهية والتي تعتبر مكانًا مثاليًا للاسترخاء بعد قضاء يوم طويل من استكشاف الغابات المحيطة الغنية بالحياة البرية.