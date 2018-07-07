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خطة بيريز لإنقلاب جماهير ريال مدريد على رونالدو

السبت 07/يوليه/2018 - 10:50 ص
خطة بيريز لإنقلاب جماهير ريال مدريد على رونالدو
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الفجر الرياضي
 

يعتزم فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، لإنقلاب جماهير الملكي على الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد شائعات رحيله لليوفي الإيطالي.


ذكرت صحيفة آس الإسبانية، أن فلورنتينو لا يريد أن يتذكره الناس بأنه الرئيس الذي باع كريستيانو رونالدو ولذلك يطلب منه الخروج لوسائل الإعلام ليؤكد رغبته في الرحيل، حتي يحدث الوقيعة بينه وبين الجماهير.


واشارت الصحيفة، إلي أن كريستيانو رونالدو لا يرغب في الخروج لوسائل الإعلام والتأكيد على أنه سيُغادر بمحض إرادته رغم أن هذا هو الثمن الذي دفعه تشابي ألونسو في 2014.


وتابعت الصحيفة، أن النادي قام بتسهيل خروج تشابي ألونسو في 2014 مقابل 9 ملايين يورو (رغم أنه كان قد جدد عقده لموسمين) وذلك لأنه أفصح عن رغبته أمام الإعلام.

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