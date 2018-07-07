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الأبنية التعليمية تنتهي من تجهيز مدرسة الضبعة النووية بمطروح

السبت 07/يوليه/2018 - 10:44 ص
الأبنية التعليمية تنتهي من تجهيز مدرسة الضبعة النووية بمطروح
ديوان عام محافظة مرسى مطروح - أرشيفية
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ريم محمود
 
أعلنت هيئة البنية التعليمية برئاسة اللواء يسري عبد الله الإنتهاء من مدرسة الضبعة الننوية بمحافظة مرسي مطروح على أن يتم بدء الدراسة بها في العام الدراسي المقبل.

وقال اللواء يسري في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن مبنى واحد من ضمن إثنين أصبح جاهزا لاستقبال الطلاب، بالاضافة إلى الإنتهاء من الورش الخاصة بالدراسة.

وأشار "يسري" إلى أن توصيل المياه إلى المدرسة هو الذي يتم العمل عليه الآن وسوف يتم الإنتهاء منه في خلال الـ 10 أيام المقبلين.

جدير بالذكر أن المدرسة مكونة من مبنى تعليمى، يضم (15) فصلًا، بطاقة استيعابية (375) طالبًا، بالإضافة إلى أنها مكونة من مبنيين للإقامة، وغرف للإداريين، والمشرفين، كما يوجد ثلاثة مبانٍ للمعامل والورش منها ورشة للإلكترونيات، ورشة للكهرباء، والميكانيكا، وكذا مساحة للملاعب، ومسرح للأنشطة الثقافية، والمدرسة يتم إنشائها لإعداد كوادر تساعد فى مشرع الطاقة النووية بمدينة الضبعة.
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