الأبنية التعليمية تنتهي من تجهيز مدرسة الضبعة النووية بمطروح

أعلنت هيئة البنية التعليمية برئاسة اللواء يسري عبد الله الإنتهاء من مدرسة الضبعة الننوية بمحافظة مرسي مطروح على أن يتم بدء الدراسة بها في العام الدراسي المقبل.





وقال اللواء يسري في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن مبنى واحد من ضمن إثنين أصبح جاهزا لاستقبال الطلاب، بالاضافة إلى الإنتهاء من الورش الخاصة بالدراسة.





وأشار "يسري" إلى أن توصيل المياه إلى المدرسة هو الذي يتم العمل عليه الآن وسوف يتم الإنتهاء منه في خلال الـ 10 أيام المقبلين.



