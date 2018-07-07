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بعد اختيارها الوجه الإعلاني لحملة "شانيل".. ما لا تعرفه عن "مارجوت روبي"

السبت 07/يوليه/2018 - 10:50 ص
بعد اختيارها الوجه الإعلاني لحملة شانيل.. ما لا تعرفه عن مارجوت روبي
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وقع اختيار الممثلة الشابة مارجوت روبي لتكون الوجه الإعلاني الجديد لحملىة Coco Neige الرياضيّة الأولى من شانيل CHANEL، والتي أبدعها مصمّم الأزياء لشتاء 20182019.

ومارجوت روبي اشتهرت بين الجمهور للمرة الأولى بدورها في فيلم The Wolf of Wall Street للمخرج مارتن سكورسيزي في عام 2013، ثم انتقلت إلى دور البطولة في فيلم Focus وSuicide Squad وTarzan.

وقد حدّدت "روبي" الرياضيّة الرشيقة طابع هذه المجموعة المخصّصة للرياضات الشتوية والثلوج ونشاطات ما بعد التزلج، والتي تجمع بين الملابس المميزة ببراعة فنية والقطع العصرية، وتصوّر عالم التزلج بكل أناقة مع إضافة رموز شانيل CHANEL إليه

ومارجوت مواليد 2 يوليو 1990 في كوينزلاند، أستراليا، هي ممثلة أسترالية بدأت مسيرتها الفنية عام 2007.
المزيد عن: مارجوت روبي مارتن في استراليا حملة شانيل اللابس اختيار
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