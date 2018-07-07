"الأرصاد": طقس اليوم وغدا 38 درجة بالقاهرة.. وارتفاع في الرطوبة
السبت 07/يوليه/2018 - 10:50 ص
رقية جمال
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن درجة الحرارة على القاهرة 38 درجة، لكن ارتفاع درجة الرطوبة يزيد من الشعور بارتفاع حرارة الجو.
وأضاف "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن هذا الطقس مستمر اليوم وغدًا.
وحذر من الشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر، مناشدًا المصطفين بعدم التعرض للشمس المباشرة خلال فترة الظهيرة.
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