بنى عبيد تطالب بتخليد اسم شيخ المعهد الأزهري بعد وفاته

قدم أهالي مدينة بني عبيد بمحافظة الدقهلية العزاء فى إبنهم الشيخ ​حمدي إبراهيم على ​الذى وافته المنية فجر اليوم بعد صراع طويل مع المرض.





وشيعت جنازته من مسجد الشوادي بمدينة بني عبيد بمحافظة الدقهلية، وسط تواجد عدد كبير من المواطنين والشباب والأطفال وتقبلت العائلة العزاء في مقابر بنى عبيد وسط حضور كبير من شباب وأهالى مركز بنى عبيد ودكرنس.





من جانبه أكد محمد عبد الغني شادي، أحد شباب مدينة بني عبيد أن الشيخ حمدي ابراهيم على كان رجلا ً خلوقا ً ورمزًا للشهامة والرجولة والانتماء الوطني كما أنه عاش حياة حافلة بالعطاء والبشاشة والاستقامة والقدوة.





وطالب "عبد الغني شادى "، بإطلاق إسمه على إحدى القاعات بمعهد بنين بنى عبيد الإعدادى الثانوى تكريما له وتخليدا لذكراه.