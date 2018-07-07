انطلاق امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بالدقهلية

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم فى محافظة الدقهلية علي عبد الرؤوف، بدء امتحانات الدور الثانى لطلاب النقل للمراحل المختلفة للعام الدراسي 2018 2017 على مستوى محافظة الدقهلية اليوم السبت.





ويؤدى طلاب الصف الثاني الثانوي في مواد اللغة الأجنبية الأولى والتكنولوجيا "زراعي وصناعي وإدارة " وتكنولوجيا المعلومات، والصف الرابع الابتدائي في مواد اللغة العربية والخط والإملاء والتربية الدينية، والصف الثالث الابتدائي في مادة اللغة العربية والخط والإملاء والصف الخامس الابتدائي في الدراسات الاجتماعية، واللغة الأجنبية، والصف الأول الإعدادي في مواد اللغة العربية والخط والإملاء والحاسب الآلي والصف الثاني الإعدادي في مواد الحاسب الآلي والدراسات الاجتماعية.



