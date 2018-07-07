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اليوم.. انطلاق امتحانات النقل للدور الثاني بمدارس الغربية

السبت 07/يوليه/2018 - 10:47 ص
اليوم.. انطلاق امتحانات النقل للدور الثاني بمدارس الغربية
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أيمن يحيي
 
بدأت صباح اليوم السبت، امتحانات الدور الثانى بمدارس الغربية لجميع صفوف النقل.

وقال الشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن جميع الادارات التعليمية والمدارس قد أنهت كافة الاستعدادات لاستقبال الطلاب لأداء امتحانات الدور الثانى لصفوف النقل اعتبارا من اليوم وللشهادة الاعدادية ستكون امتحانات الدور الثانى يوم السبت 14 يوليو 2018 وذلك طبقا لجدول امتحانات الدور الثاني السابق اعلانة. 

وشدد "عايد "على ضرورة توفير الجو المناسب وتوفير سبل راحة الطلاب داخل اللجان وتوفير الهدوء التام لأداء الامتحانات فى يسر، كما أكد على الانضباط داخل اللجان وتنفيذ كافة التعليمات والقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات من المراقبين والملاحظين والطلاب.

وأضاف وكيل الوزارة أن غرفة العمليات بالمديرية والادارات التابعة لها منعقدة طوال فترة الامتحانات لمتابعة جميع أعمال الامتحانات وتذليل العقبات أولا بأول.
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