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طريقة عمل شرائح الدراق مع البسكويت

السبت 07/يوليه/2018 - 10:42 ص
طريقة عمل شرائح الدراق مع البسكويت
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المقادير
8 قطع من البسكويت العادي المطحونة ناعمًا
ملعقة طعام من مسحوق الكاكاو
كوبان من الحليب
3 ملاعق طعام من الدقيق
كوب من السكرفانيلا
حبتان من النكتارين أو الدراق الأصفر، مقشرتان ومقطعتان إلى شرائح رقيقة

الصلصة
كوب من الماء
ملعقة صغيرة من القهوة السريعة الذوبان
ملعقة طعام من السكر الناعم
ملعقة صغيرة من دقيق الذرة

التحضير
يوضع البسكويت المطحون في قعر طبق زجاجي مقاوم للحرارة طوله 26 إلى 28 سم.
يرش فوقه مسحوق الكاكاو.
يطهى الحليب مع الدقيق والسكر والفانيلا للحصول على كاسترد متوسط الكثافة.
يسكب هذا الكاسترد فوق البسكويت ويوزع عليه بالتساوي ثم يحفظ في الثلاجة لمدة 2 إلى 3 ساعات حتى يجمد.
يخرج الطبق من الثلاجة ويقطع محتواه إلى مربعات، ثم تقلب المربعات رأسًا على عقب بحيث يصبح البسكويت في الأعلى والكاسترد في الأسفل.
يقشر الدراق ويقطع إلى شرائح توضع فوق مربعات كاسترد.
تحضر الصلصة بواسطة المكونات المذكورة أعلاه ثم يسكب القليل منها فوق كل مربع.
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