عبدالعظيم صدقي: العشوائيات التى انتقلت من منشية ناصر يعيشون حياة نفخر بها (فيديو)

قال عبد العظيم صدقي، المستشار الإعلامي لمحافظة القاهرة، إن مؤتمر "معا من أجل مصر" جاء احتفالا بذكرى ثورة يونيو والعيد القومي لمحافظة القاهرة، مضيفا أن اختيار يوم 6 يوليو للاحتفال بالعيد القومي للقاهرة لكون هذا اليوم هو الذي أسس فيه القائد الفاطمي جوهر الصقلي القاهرة يوم 6 يوليو عام 969.





وأوضح "صدقي"، خلال حواره على فضائية "on live"، اليوم السبت، أنه تم الإتفاق والتخطيط للاحتفالية هذا العام بشكل متميز، ليواكبها مؤتمر للشباب "معًا من أجل مصر"، والذي يتواكب مع ذكرى ثورة 30 يونيو، وما تدعوه من ذكريات طيبة وواقع طيب نعيشه من خلال منظومة الأمن والأمان والتغيير الذي شهدناه للأفضل.



