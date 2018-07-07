قصة نجاح أول سينما مستقلة في الإمارات

بدأ مشروع سينما عقيل المستقلة بـ 40 مقعدا فقط وتمكن من النجاح والظهور خلال سنوات في دبي، المدينة التي تطغى فيها السينما التجارية على نحو كبير.





وبدأت الفكرة منذ سنوات حين كانت إحدى المؤسِّسات، بثينة كاظم، تتساءل دائما عن السبب الذي يجعلها قادرة على مشاهدة الأفلام السينمائية العربية أو العالمية في برلين وباريس، في الوقت الذي لا يمكنها مشاهدة الأفلام نفسها في مدينتها، دبي.





واعتمدت حينها مبدأ: "إذا فقدت الشيء اخلقه"، وشرعت بثينة بالعمل على إنشاء منصة ثقافية متكاملة تعرض من خلالها هذه الأفلام، لتنجح الفكرة على مستوى دولة الإمارات وتكمل حتى اليوم عامها الرابع.



