تسريب جديد لهاتف جلاكسي نوت 9 يكشف عن عدة خيارات لونية

تستعد شركة سامسونج لطرح هاتف "جلاكسي نوت 9" قريبا، ومن المنتظر أن يأتي الهاتف الجديد فى عدة خيارات لونية، وفقا لما نشره موقع GSM الهندي، وسيأتي القلم المرفق بالهاتف بنفس ألوان الهاتفـ كما ظهرت إصدارات هذا القلم بأسماء رمزية مختلفة، ويرافق كل اسم رمزي اللون المخصص له وهي كما يلى:





إصدار PN960BBEGWW باللون الأسود.

إصدار PN960BJEGWW باللون الرمادي.

إصدار PN960BVEGWW باللون البنفسجي.

إصدار PN960BLEGWW باللون الأزرق.

إصدار PN960BAEGWW باللون البني.





مع ملاحظة أن خيار اللون الرمادى بهاتف جلاكسى نوت 8 السابق، كان يميل قليلًا إلى اللون البنفسجي، رغم أن اسمه كان Orchid Gray، وهو الأمر الذى دفع سامسونج للفصل بين اللون الرمادي والبنفسجي مع جلاكسي نوت 9.





فيما تشير التسريبات أيضا إلى أن اللون الأزرق سيحوي حواف ذهبية، مما سيميزه عن باقية الإصدارات الأخرى.



