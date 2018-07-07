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الجيش الليبي يحرر 3 مدنيين خلال مواجهات مسلحة في التشاد

السبت 07/يوليه/2018 - 09:50 ص
الجيش الليبي يحرر 3 مدنيين خلال مواجهات مسلحة في التشاد
الجيش الليبي - أرشيفية
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وكالات
 

أكد أحمد سلطان، الناطق باسم كتيبة، سبل السلام، التابعة للجيش الليبي، تحرير ثلاثة مواطنين، من مدينه الكفرة، جنوب شرق ليبيا، كان قد تم اختطافهم قبل يومين، من جانب عصابات تشادية.

 

وقال سلطان لـ"بوابة الوسط"، اليوم السبت، إن" دوريات تابعة للكتيبة خرجت لتعقب الخاطفين وبعد رصدهم داخل الحدود التشادية في جبل كلجنا، اندلعت مواجهات مسلحة عنيفة، ونتج عنها تحرير المخطوفين الثلاثة، ومصادرة سيارة مسلحة تابعة للعصابات التشادية".

 

وأوضح سلطان، أحد جنود الكتيبة أصيب إصابة طفيفة، مشيراً إلى أن المواطنين الثلاثة بخير.

ولم يشر المتحدث إلى تاريخ اختطاف الليبيين الثلاثة.

 

يشار إلى أن جماعات مسلحة تشادية تشن هجمات على جنوب ليبيا، مستغلة حالة الانفلات الأمني التي تعاني منها عقب الإطاحة بالزعيم الليبي، معمر القذافي، وقتله في عام 2011.

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