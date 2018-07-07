لأول مرة تونس تشارك في ماي 2019 بالصين في المنافسة الدولية "هواوي" لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

تشارك تونس لأوّل مرّة في المنافسة الدولية "هواوي" لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات" 2018 2019، المزمع تنظيمها بمقر الشركة الدولية بالمدينة الصينية "شانزاهان" في ماي 2019 ليتنافس خلالها طلاب العالم في مجال احدث التكنولوجيات.





وتندرج هذه المسابقة، وفق بلاغ صدر عن شركة "هواوي"، في اطار برنامج تعليم اكاديمية "هواوي" لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهي تمر عبر عدة مراحل منها حصول الطلاب على الشهادة المهنية "HCNA" بواسطة امتحان يتم خلال شهر سبتمبر 2018 التي تبقى صالحة لمدة ثلاث سنوات.





ويتم اثر ذلك الانضمام الى المنافسة الوطنية على موقع WWW.HUAWEIACAD.COM ، والتي ستنتظم خلال شهر اكتوبر 2018، وسيقع خلالها قبول اول ثلاث طلاب وأستاذ واحد للسفر الى الصين للمشاركة في المسابقة الدولية.





وتساهم "هواوي" بفضل برنامجها التدريبي لأكاديمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في دعم 40 الف طالب لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المحلية ومشاركة المعرفة من 32 دولة، كما تعاملت الى حد الان مع أكثر من 300 جامعة، ومع أكثر من 450 أستاذ، ممّا مكّن من تكوين أكثر من 10000 طالب في السنة، حسب نص البلاغ.





يشار ان "هواوي" تساهم في تكوين الطلاب التونسيين بفضل برنامج "بذور المستقبل" الذي انطلق منذ سنة 2015، ويتمتع فيه 10 طلبة سنويا بتربّص.





في الصين لمدّة أسبوعين، يمكّنهم من الوقوف على التطوّر المسجّل في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال بالصين.



