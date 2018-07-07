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رئيس الجمهورية يستقبل رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة

السبت 07/يوليه/2018 - 09:46 ص
رئيس الجمهورية يستقبل رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة
الرئيس التونسي السبسي - الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة
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محمد وليد الجموسي
 
استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، اليوم الجمعة، بقصر قرطاج، الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقة.

ووفق ما جاء في بلاغ لدائرة الاعلام والتواصل برئاسة الجمهورية، فقد أفاد الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة أن اللقاء استعرض علاقات التعاون العريقة بين تونس والبحرين وآفاق دعمها لا سيما من خلال التعاون في مجال الدراسات الإستراتيجية عبر توقيع اتفاقية بداية الأسبوع القادم بتونس بين المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية ومركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقة.

وقد نوه الضيف البحريني، بحسب نفس البلاغ، بالمكانة المرموقة للخبرات التونسية في هذا المجال. 
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