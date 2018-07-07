توزر: اتحاد الفلاحة و الصيد البحري يدعو الى عدم التسرع ببيع صابة التمور على رؤوس النخيل في الفترة الحالية

دعا الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بتوزر فلاحي الجهة الى التريث وعدم التسرع ببيع صابة التمور على رؤوس النخيل في الفترة الحالية، حيث اعتبرت الأسعار التي بيعت بها بعض المقاسم هذه الفترة مشجعة تراوحت بين 3 دنانير و3 دنانير و500 مليم، مقابل 2 دنانير و2 دنانير و500 مليم للموسم الماضي.





وأوضح رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين عارف الناجي، في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، أنه "رغم النقص الذي قد يسجله حجم الصابة والمتراوح بين 20 و25 بالمائة بالنسبة الى ولاية توزر، مقارنة بالموسم المنقضي، وبحوالي 40 بالمائة في ولاية قبلي، مقارنة بذات الفترة، فإن صابة التمور تبشر بمؤشرات طيبة على مستوى جودة المنتوج، وهو ما شجع التجار على اقتناء الصابة بأسعار جيدة".





وقال إن "عمليات بيع المنتوج على رؤوس النخيل التي انطلقت، منذ حوالي أسبوعين، كانت ستكون أفضل لو تريث الفلاحون في البيع في الفترة الحالية وارجؤوها الى الأسابيع المقبلة التي ينتظر أن تشهد أسعارا أفضل تقدر ب4 دنانير للكلغ الواحد على رؤوس النخيل"، ودعا بقية الفلاحين الذين لم يقوموا بالبيع حتى الآن الى "عدم التسرع" وبيّن أنه "تبعا لنقص الصابة ينتظر أن تشهد صادرات التمور للموسم القادم تراجعا مقارنة بالموسم الحالي".



