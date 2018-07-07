مواصفات هاتف نوكيا 5.1 Plus المنتظر

تستعد شركة نوكيا للكشف عن هاتف Nokia X5 في الصين 11 يوليو الجاري، ومن المتوقع أن يتم طرحه باسم Nokia 5.1 Plus في أسواق أخرى، واء هذا وفقًا لما نشره موقع هندي شهير.





ومن المنتظر أن تطلق نوكيا هاتفين أخرين، أحدهما ينتمى إلى الفئة المتوسطة والتى تضم معالج Snapdragon 710 فى حين أن الآخر يجب أن يكون بمثابة النموذج الرئيسي للشركة مع معالج Snapdragon 845.





ومن مواصفات هاتف Nokia 5.1 Plus

- شاشة 5.86 بوصة بدقة عرض 720×1520 بيكسل.

- معالج MediaTek Helio P22

- ذاكرة وصول عشوائي 3 جيجا بايت.

- ذاكرة داخلية 32 جيجا بايت

- نظام التشغيل Android 8.1

- شريحتي اتصال SIM.

- كاميرا خلفية 13 ميجا بيكسل.

- كاميرا أمامية 8 ميجا بيكسل.