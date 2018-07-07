ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مواصفات هاتف نوكيا 5.1 Plus المنتظر

السبت 07/يوليه/2018 - 09:41 ص
مواصفات هاتف نوكيا 5.1 Plus المنتظر
طباعة
 
تستعد  شركة نوكيا للكشف عن هاتف Nokia X5 في الصين 11 يوليو الجاري، ومن المتوقع أن يتم طرحه باسم Nokia 5.1 Plus في أسواق أخرى، واء هذا وفقًا لما نشره موقع هندي شهير.

ومن المنتظر أن تطلق نوكيا هاتفين أخرين، أحدهما ينتمى إلى الفئة المتوسطة والتى تضم معالج Snapdragon 710 فى حين أن الآخر يجب أن يكون بمثابة النموذج الرئيسي للشركة مع معالج Snapdragon 845.

ومن مواصفات هاتف Nokia 5.1 Plus
- شاشة 5.86 بوصة بدقة عرض 720×1520 بيكسل.
- معالج MediaTek Helio P22
- ذاكرة وصول عشوائي 3 جيجا بايت.
- ذاكرة داخلية 32 جيجا بايت
- نظام التشغيل Android 8.1
- شريحتي اتصال SIM.
- كاميرا خلفية 13 ميجا بيكسل.
- كاميرا أمامية 8 ميجا بيكسل.
- بطارية قوية 3000mAh .
المزيد عن: هاتف منتظر هاتف نوكيا مواصفات هاتف شركة تقنية الكشف عن الهاتف
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
السويد
x
16:00
انجلترا
روسيا
x
20:00
كرواتيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/7/2018 9:50:04 AM