فورمولا 1 تدرس نظاما جديدا لتوزيع النقاط

قال فيجاي ماليا، المالك الشريك لفريق فورس إنديا، إن بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات تناقش توزيع النقاط على أول 15 أو حتى 20 سائقا، وفقا لنظام جديد يتم تطبيقه في المستقبل.





كما يتم التفكير في توزيع النقاط على السائق الذي ينطلق من الصدارة والسائق الذي يسجل أسرع لفة في كل سباق.





وأبلغ الصحفيين على هامش سباق جائزة بريطانيا الكبرى أمس الجمعة، أنه تمت مناقشة هذه التغييرات المحتملة خلال اجتماع منذ أيام.





وقال: "إنهم يفكرون في إمكانية أن يسري نظام النقاط على كل المشاركين الـ 20 ويحصل كل سائق يصل إلى خط النهاية على نقاط.





وواصل: "صاحب المركز الأخير ينال نقطة واحدة ويزيد العدد بشكل عكسي، أو يتم التفكير في أن يحصل 15 سائقا على نقاط بدلا من أول عشرة، كل هذه المناقشات حدثت بالفعل".





ويتعلق نظام النقاط الحالي في فورمولا 1، والمطبق منذ 2010، على حصول أول عشرة سائقين على نقاط وينال الفائز 25 نقطة، ويشارك حاليا 20 سائقا في كل سباق.





وقبل ذلك ومنذ انطلاق المسابقة في 1950 كانت النقاط تذهب لأول خمسة سائقين فقط قبل أن يزيد العدد ويصل إلى ستة ثم ثمانية سائقين.





وتناقش اللعبة إجراء تغييرات فنية وتغيرات في القواعد وسيكون أغلبها بعد 2020 عندما ينتهي التعاقد الحالي بين الفرق وإدارة فورمولا 1، ورغم ذلك ربما يتم تطبيق بعض هذه قبل هذا التاريخ.



