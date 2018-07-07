شقيق حسين الجسمي يهاجم فنانة لبنانية.. فهل يحكم القضاء بينهما؟
السبت 07/يوليه/2018 - 09:18 ص
الفجر الفني
شنّ الإعلامي صالح الجسمي، شقيق الفنان الإماراتي حسين الجسمي، هجوماً شرساً على الفنانة اللبنانية قمر بعد انتشار فيديوهاتها عبر مواقع التواصل الإجتماعي وهي تتمايل بالبيكيني.
وتساءل الجسمي: "من أطلق على قمر لقب ملكة الجمال؟"، ووصفها بنعوتٍ قاسية مثل "ملكة المايوه وأحواض السباحة".
ورغم أن التعابير المستخدمة في الفيديو جاءت صادمة وطالب البعض قمر باللجوء إلى القضاء، إلا أن البعض الآخر اعتبر أن قمر تقصّدت إستفزاز الجمهور.