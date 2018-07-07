شقيق حسين الجسمي يهاجم فنانة لبنانية.. فهل يحكم القضاء بينهما؟

شنّ الإعلامي صالح الجسمي، شقيق الفنان الإماراتي حسين الجسمي، هجوماً شرساً على الفنانة اللبنانية قمر بعد انتشار فيديوهاتها عبر مواقع التواصل الإجتماعي وهي تتمايل بالبيكيني.





وتساءل الجسمي: "من أطلق على قمر لقب ملكة الجمال؟"، ووصفها بنعوتٍ قاسية مثل "ملكة المايوه وأحواض السباحة".



