فتح باب الترشح للقسط الثالث من برنامج "تصدير بلوس"

تم أمس الجمعة، الاعلان عن فتح باب التسجيل أمام المؤسسات للترشح لبرنامج دعم الصادرات الذي يشرف عليه صندوق التنمية وتنويع الصادرات "تصدير بلوس" بالشراكة مع مركز النهوض بالصادرات، وذلك خلال يوم إعلامي انتظم بحضور كاتب الدولة المكلف بالتجارة هشام بن أحمد.





ويوفر البرنامج، أرضية ملائمة لعدد هام من الشركات التونسية للاستفادة بحزمة من الحوافز المقررة في مجال تصدير المنتوجات والخدمات وكذلك بعث شركات في بلدان أخرى في إطار تدويل المؤسسات التونسية.





ويهدف المشروع الثالث لتنمية الصادرات الذي يمتد على خمس سنوات ويمول في جزء منه عن طريق البنك العالمي ( 50 مليون دولار) إلى تعزيز القدرات التصديرية للمؤسسات التونسية ومساعدة المجمعات الاقتصادية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية وتنويع الصادرات لتشمل منتوجات وخدمات ذات قيمة مضافة عالية والترفيع في المحتوى التكنولوجي للصادرات التونسية.





كما يرمي إلى تنويع الأسواق الخارجية من خلال التركيز على الأسواق غير التقليدية التي تتوفر على طاقات توريدية عالية على غرار دول افريقيا جنوب الصحراء وشرق أوروبا وأمريكا الشمالية.





وكانت تونس قد أطلقت، عبر وزارة التجارة ومركز النهوض بالصادرات وبدعم من مجموعة البنك العالمي سنة 2015 برنامج تنمية الصادرات، الذي أتاح للمؤسسات فرصا لنيل حوافز في مجال التصدير في مناسبتين سابقتين.



