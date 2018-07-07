وزير العدل يعلن عن تعميم برنامج الفصل السريع للقضايا الجزائية بكامل المحاكم الإبتدائيّة

أعلن وزير العدل ووزير الداخلية بالنيابة غازي الجريبي الجمعة لدى إشرافه على افتتاح أشغال الملتقى حول "تقييم تعميم برنامج الفصل السريع للقضايا الجزائية " الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع برنامج دعم إصلاح القضاء و بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس، عن تعميم برنامج الفصل السريع للقضايا الجزائية ليشمل مختلف المحاكم الابتدائية بالجمهورية.





وأكّد الوزير، وفق ما جاء في بلاغ للوزارة، على أنّ نجاح المرحلة الأولى من البرنامج وما تحقّق من نتائج إيجابية في مستوى التجربة النموذجية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة دفع الوزارة إلى العمل على تعميم هذا البرنامج، لاسيما بعد ما بينته المعطيات من تقليص لآجال فصل القضايا الجزائية، والرفع من نسبة الفصل والانخفاض الهام في عدد الأحكام الغيابية وحالات سقوط الدعوى العمومية والعقوبات بمرور الزمن وارتفاع نسب تنفيذ الأحكام الجزائية.





يشار إلى أنّ البرنامج كان قد اقتصر في مرحلته الأولى على ابتدائيات منوبة ونابل وبنزرت وبنعروس وزغوان وتونس 2 و قرمبالية وأريانة.



