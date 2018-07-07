ملك البحرين يأمر بتسهيل سفر رجل الدين الشيعي المعارض عيسى قاسم للعلاج بالخارج

أمر العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بتسهيل إجراءات سفر رجل الدين الشيعي، عيسى قاسم، الذي يعتبر الزعيم الروحي لجمعية الوفاق المعارضة المحلولة، لتلقي العلاج بالخارج حسب رغبته.

جاء ذلك في تغريدة نشرها وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد، على صفحته بتويتر، حيث قال: "صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله يأمر بتسهيل إجراءات سفر الشيخ عيسى قاسم للعلاج في الخارج وذلك حسب رغبته ورأي أطبائه، وتغطية أية تكاليف يتطلبها العلاج اللهم احفظ لنا مليكنا وولي امرنا من كل شر."

ويشار إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد نحو أسبوع على حكم بحريني بتبرئة، علي سلمان، من قضية التعاون مع قطر ضد البحرين خلال الأحداث التي شهدتها البلاد العام 2011، وهو الأمر الذي رحبت به الخارجية الأمريكية، في بيان سابق، داعية المدعي العام البحريني لعدم استئناف الحكم.