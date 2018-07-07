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سيدي بوزيد: حركة نداء تونس تفوز برئاسة المجلس البلدي بالرقاب

السبت 07/يوليه/2018 - 09:28 ص
سيدي بوزيد: حركة نداء تونس تفوز برئاسة المجلس البلدي بالرقاب
حركة نداء تونس
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محمد وليد الجموسي
 
أسفرت الانتخابات الخاصة بتركيز المجلس البلدي بالرقاب، التي جرت الجمعة، عن فوز محمد الصالح مسعودي رئيس قائمة نداء تونس برئاسة المجلس بعد تحصله على 13 صوتا امام منافسه محمد بن بشير صالحي ممثل حركة النهضة.

كما تم بالمناسبة انتخاب 4 مساعدين وهم على التوالي حنان قادري من حركة النهضة وفاطمة نصر من حركة نداء تونس وعلي العبيدي من القائمة المستقلة التنمية حقنا ومحمد قادري من القائمة المستقلة الرقاب امانة فيما الت رئاسة لجنة المالية والشؤون الاقتصادية ومتابعة التصرف الى محمد عمارة عبيدي من الجبهة الشعبية. 

وكانت النتائج النهائية للانتخابات البلدية الخاصة ببلدية الرقاب قد اسفرت عن فوز حركة النهضة ب 9 مقاعد ونداء تونس ب 6 مقاعد والجبهة الشعبية ب 3 مقاعد والقائمتين المستقلتين التحدي والرقاب امانة بمقعدين وأيضا مقعد وحيد لكل من القائمتين المستقلتين التنمية حقنا واحرار الرقاب. 
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